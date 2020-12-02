Son dakika haberler... İmamoğlu'na suikast iddiası... Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

İmamoğlu'na suikast girişimi ve yakalanan kimse söz konusu değildir.

Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medyayla paylaşılmamasını isteriz.

Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek.

Ayrıntılar geliyor...