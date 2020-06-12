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İdris TİFTİKCİ - Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İlker Başbuğ ifade vermek için adliyede

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi.

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

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