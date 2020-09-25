MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... İletişim Başkanı Altun'dan küstah sözlere sert cevap
GeriGündem Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun'dan küstah sözlere sert cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun'dan küstah sözlere sert cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun'dan küstah sözlere sert cevap
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi'nin açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz." dedi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Pelosi'nin ifadelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Pelosi'ye "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?" sorusunu yönelten Altun, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlediğini ve Türk demokrasisinin gücünün bu tarihten geldiğini belirten Altun, "Pelosi'nin açıklamaları, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmanın Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğuna işaret eden Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerikan siyasetinde ortaya çıkan Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.

ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır.

Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz."

Bakan Çavuşoğlundan Pelosiye çok sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye çok sert tepki!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle