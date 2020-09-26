Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

Altun'un, Türkiye'nin iletişim stratejisi, İletişim Başkanlığı'nın çalışmaları ve gündeme ilişkin açıklamaları şöyle:

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN MİSYONU

İletişim Başkanlığı esasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan bir kurum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye önemli bir çağı atlamıştır. Hükümet sistemi sorununu çok net bir şekilde çözdüğü bir adımdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin yeni dönemde hem içeride, hem dışarıda hükümetinin imkan ve kabiliyetleri artmıştır.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün işlevlerini tümünü devralan bir kurum. Yeni olmakla beraber bir geleneği sürdüren bir kurumdan bahsediyoruz. Diğer yandan yine Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki basın müşavirliğini bünyesine katan bir kurum. Bu fonksiyonlara ek yeni fonksiyonlarla görevlendirilmiş bir kurum. Daha önce bir Başbakan yardımcısının koordine ettiği AA, TRT ve Basın İlan Kurumu ile ilgili kurumlarla ilişkiyi sürdüren, koordine eden bir kurum. Bütün bu fonksiyonları Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gündeme katan ve fonksiyon icra etmeye çalışan bir kurum.

Başkanlığın yaptığı en önemli fonksiyon nedir diye sorarsanız vereceğim cevap şudur. Biz Türkiye markasını daha da güçlendirmek, Türkiye'nin itibarını daha da artırmak için fonksiyon icra ediyoruz. Bu anlamda kamu diplomasisinin imkan ve tekniklerini kullanarak Türkiye'nin dünyadaki yerini dünya halklarına anlatmaya çalışıyoruz.

Türkiye'ye karşı kara propaganda girişimlerine karşı mücadele etmek bizim önemli bir fonksiyonumuz.

Diğer taraftan tabi ki bize yüklenen fonksiyonlardan bir tanesi de devlet ve millet arasındaki iletişimi daha nitelikli hale getirmek. Halkımızın taleplerini, hükümetlerimizin ilgili organlarına ulaştırma noktasında ciddi bir fonksiyon üstlenmeye çalışıyoruz.

CİMER'İN FAALİYETLERİ

CİMER en önemli araçlarımızdan bir tanesi. CİMER'in hali hazırda yürüttüğü fonksiyon esasında bir vatandaşın kolaylıkla, istediği an devlete ulaşabilmesini, iletişim kurabilmesini, konuşabilmesini sağlıyor. Ve milletimizin teveccühünü kazanmış bir kurum.

Örneğin Eylül 2019 yılında 2 milyon 270 bin CİMER başvurusu varken, 2020 yılının dün itibariyle ilk 9 aylık kısmında 4 milyon 270 bin artış var. Bu anlamda baktığımızda taleplerin yeri geldiğinde şikayetlerin gündeme geldiğini görebiliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...