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Haber Giriş: 09.05.2020 - 00:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Son dakika haberler: İki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Corona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak’da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.

Kısıtlama nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu Taksim Meydanı kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarla birlikte boş kaldığı görüldü.

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