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Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri’nden İzmir depremi ile ilgili flaş açıklama

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Son dakika haberler: İçişleri’nden İzmir depremi ile ilgili flaş açıklama
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Gelen son dakika haberinde İçişleri Bakanlığı, ''İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı.'' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, ''İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı.'' açıklamasında bulundu.

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