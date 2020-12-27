MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İçişleri'nden 81 ile yılbaşı genelgesi
GeriGündem Son dakika haberler: İçişleri'nden 81 ile yılbaşı genelgesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.12.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri'nden 81 ile yılbaşı genelgesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İçişleri'nden 81 ile yılbaşı genelgesi
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi. Kovid-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.

 İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi.

Genelgeye göre konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.

Kovid-19'la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.

Kısıtlamalar süresince engelliler, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle