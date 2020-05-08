Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı'ndan taksilerle ilgili önemli karar

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile, ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek, yetkili merci tarafından düzenlenen aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak.

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, araç içinde mutlaka maske kullanacak.

Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde dezenfektan malzeme veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak

Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

MÜŞTERİLER TİCARİ TAKSİLERE MASKESİZ BİNEMEYECEK

Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içerisinin havalandırılması sağlanacak.

Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen kredi kartı, mobil uygulamalar vb. gibi temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede,tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati derecede önemli olduğu belirtildi.

Genelgede, devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı ve bu tedbirlerin de vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda daha önce toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirlerin belirlenerek valiliklere gönderildiği hatırlatılan Genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığına dikkat çekildi.



Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, bu değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde alınması gereken tedbirler Genelgede sıralandı;



1- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belge olacak.

2- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.

3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.



4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

5- Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek.



6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak.



7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Tedbirlere ilişkin olarak kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon yapılacak. Alınan bu tedbirler trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenecek.