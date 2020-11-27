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Haber Giriş: 27.11.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Serdar Aksoy' açıklaması

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Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Serdar Aksoy' açıklaması
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İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile ilgili yaptığı açıklamada "Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."

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