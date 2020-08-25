Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması geldi! Ve yakalandı

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden kişi" için ivedilikle takip başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: INSTAGRAM HESABINI KULLANAN ERKEK ŞAHIS YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğrafları ile mesajların sosyal medyada paylaşılması ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin' etiketi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y. E. isimli erkek şahıs, Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y. E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" denildi.