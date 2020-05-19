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AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı'ndan 15 ile yönelik seyahat genelgesi

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Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı'ndan 15 ile yönelik seyahat genelgesi
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İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak

Genelgeye göre, 20 Mayıs-3 Haziran'da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

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