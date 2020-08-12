MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... İçişleri Bakanlığı harekete geçti! 'Vale' ve 'değnekçilerle' ilgili önemli düzenleme
GeriGündem Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı harekete geçti! 'Vale' ve 'değnekçilerle' ilgili önemli düzenleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı harekete geçti! 'Vale' ve 'değnekçilerle' ilgili önemli düzenleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı harekete geçti! 'Vale' ve 'değnekçilerle' ilgili önemli düzenleme
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı'ndan, "vale ve değnekçi" sorununu ortadan kaldıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bakanlık, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor. 

Buna göre;
- Vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak
- Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak
- Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak
- İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak
- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek
- Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak
- Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek

Etiler'de değnekçi kavgasında kan aktı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle