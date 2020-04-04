Son dakika haberler.... İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 mart ayında kırsal alanda 10’u büyük, 40’ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 5’i ölü, 56’sı sağ, 28’i teslim olmuştur.

Bu teröristlerden 52’si PKK/KCK, 30’u DEAŞ/HTŞ, 7’si sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 697 şüpheli gözaltına alınmış, 297 kişi tutuklanmıştır. yapılan operasyonlar neticesinde;

- 103 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

- 29’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, - 25 adet mayın/EYP,

- 37 adet el bombası,

- 20 ton 191 kg patlayıcı madde,

- 5 bin 941 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.

Kapan operasyonları 8 ocak’ta başlayan kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyoruz.

Bu kapsamda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş;

- 44 işbirlikçi şahıs yakalanmış,

- 427 mağara/sığınak imha edilmiştir.

- 36’sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah,

- 9 bin 221 mühimmat, - 88 EYP,

- 1 ton 212 kg patlayıcı madde,

- 73 adet el bombası,

- Çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Sonbahar/kış operasyonları kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 ekim 2019 – 15 nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlanmış; 47’si büyük, 210’u orta çaplı, 6.498’i küçük olmak üzere toplam 6 bin 755 operasyon icra edilmiştir.

Planlanan operasyonların %87’si tamamlanmış olup, bu operasyonlarda;

- 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir. etkisiz hale getirilen teröristlerin 118’i ölü, 319’u sağ, 171’i teslim olmuştur.

- 659 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir.

- 318 uzun namlulu silah,

- 63 roketatar/havan/lav, - 319 tabanca/tüfek, - 233 adet mayın/EYP,

- 520 adet el bombası,

- 30 ton 802 kg patlayıcı madde, - 2 bin 204 adet fünye,

- 111 bin 782 mühimmat,

- Çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişi gözaltına alınmış,

1.510 kişi tutuklanmıştır.

Yapılan operasyonlarda;

- 2 ton 898 kg esrar, -

128 kg skunk,

- 708 kg eroin,

- 30 kg kokain,

- 4 kg afyon,

- 22 kg sentetik kannabinoid (bonzai),

- 103 kg metamfetamin,

- 1 milyon 100 bin 195 adet ectasy,

- 104 bin 811 adet captagon,

- 56 bin 355 adet sentetik ecza,

- 7 bin 936 kök kenevir ele geçirilmiştir. kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 608 operasyonda 2 bin 498 kişi gözaltına alınmış, 26 kişi tutuklanmış, yapılan operasyonlarda; - 5 milyon 673 bin 495 litre kaçak akaryakıt,

- 414 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 3 asayiş verileri 2019 – 2020 yıllarının mart ayları değerlendirildiğinde;

evden hırsızlık olayları;

- Ankara’da 196’dan % 63 azalışla 73’e,

- İstanbul’da 1.262’den % 44 azalışla 705’e,

- İzmir’de 212’den % 33 azalışla 142’ye,

- Ülke genelinde ise 5.585’ten % 32 azalışla 3.773’e düşürülmüştür.