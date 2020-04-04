Son dakika haberler.... İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Mart ayı çerçevesinde 10'u büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere kırsal kesimde 7 bin 119, şehirlerde ise 922 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 mart ayında kırsal alanda 10’u büyük, 40’ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 5’i ölü, 56’sı sağ, 28’i teslim olmuştur.
Bu teröristlerden 52’si PKK/KCK, 30’u DEAŞ/HTŞ, 7’si sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 697 şüpheli gözaltına alınmış, 297 kişi tutuklanmıştır. yapılan operasyonlar neticesinde;
- 103 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
- 29’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, - 25 adet mayın/EYP,
- 37 adet el bombası,
- 20 ton 191 kg patlayıcı madde,
- 5 bin 941 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.
Kapan operasyonları 8 ocak’ta başlayan kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyoruz.
Bu kapsamda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş;
- 44 işbirlikçi şahıs yakalanmış,
- 427 mağara/sığınak imha edilmiştir.
- 36’sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah,
- 9 bin 221 mühimmat, - 88 EYP,
- 1 ton 212 kg patlayıcı madde,
- 73 adet el bombası,
- Çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Sonbahar/kış operasyonları kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 ekim 2019 – 15 nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlanmış; 47’si büyük, 210’u orta çaplı, 6.498’i küçük olmak üzere toplam 6 bin 755 operasyon icra edilmiştir.
Planlanan operasyonların %87’si tamamlanmış olup, bu operasyonlarda;
- 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir. etkisiz hale getirilen teröristlerin 118’i ölü, 319’u sağ, 171’i teslim olmuştur.
- 659 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir.
- 318 uzun namlulu silah,
- 63 roketatar/havan/lav, - 319 tabanca/tüfek, - 233 adet mayın/EYP,
- 520 adet el bombası,
- 30 ton 802 kg patlayıcı madde, - 2 bin 204 adet fünye,
- 111 bin 782 mühimmat,
- Çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişi gözaltına alınmış,
1.510 kişi tutuklanmıştır.
Yapılan operasyonlarda;
- 2 ton 898 kg esrar, -
128 kg skunk,
- 708 kg eroin,
- 30 kg kokain,
- 4 kg afyon,
- 22 kg sentetik kannabinoid (bonzai),
- 103 kg metamfetamin,
- 1 milyon 100 bin 195 adet ectasy,
- 104 bin 811 adet captagon,
- 56 bin 355 adet sentetik ecza,
- 7 bin 936 kök kenevir ele geçirilmiştir. kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 608 operasyonda 2 bin 498 kişi gözaltına alınmış, 26 kişi tutuklanmış, yapılan operasyonlarda; - 5 milyon 673 bin 495 litre kaçak akaryakıt,
- 414 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 3 asayiş verileri 2019 – 2020 yıllarının mart ayları değerlendirildiğinde;
evden hırsızlık olayları;
- Ankara’da 196’dan % 63 azalışla 73’e,
- İstanbul’da 1.262’den % 44 azalışla 705’e,
- İzmir’de 212’den % 33 azalışla 142’ye,
- Ülke genelinde ise 5.585’ten % 32 azalışla 3.773’e düşürülmüştür.
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