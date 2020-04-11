MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Evlere ekmek dağıtımı başladı
GeriGündem Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Evlere ekmek dağıtımı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 11.04.2020 - 11:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Evlere ekmek dağıtımı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Evlere ekmek dağıtımı başladı
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''2 günlük sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde vatandaşlarımıza ekmek dağıtımı vali ve kaymakamlarımız tarafından yapılan planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, vefa sosyal destek grubu vasıtasıyla başlamıştır, sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir.'' denildi.

DETAYLAR GELİYOR...

Zonguldakta mahallelerde ekmek satışı başladı
Zonguldak'ta mahallelerde ekmek satışı başladı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle