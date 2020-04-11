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Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Evlere ekmek dağıtımı başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''2 günlük sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde vatandaşlarımıza ekmek dağıtımı vali ve kaymakamlarımız tarafından yapılan planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, vefa sosyal destek grubu vasıtasıyla başlamıştır, sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir.'' denildi.
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