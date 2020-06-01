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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet roketatar, 2 adet anti-tank mayını, 

1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) alıcısı, 6 adet el bombası, 1 adet pense ve akımölçer (EYP yapımında kullanılmak üzere), 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet el dürbünü, 3 adet termal panço, 1 adet radyo ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edildiği hatırlatıldı.

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