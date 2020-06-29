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DHA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, ''Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

 

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