DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, ''Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle