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DHA- İHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

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Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, "PKK’dan kaçışlar devam ediyor, ikna yoluyla 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 terör örgütü mensubunun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütü mensubu 1 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna yoluyla teslim olan teröristin 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 185’e yükseldi.

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