Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri iddiasına yanıt verdi.
İşte Bakan Soylu'nun mesajı:
Soylu açıklamasında, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur" ifadelerini kullandı.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı iftiraya, bühtana cevabımızdır... pic.twitter.com/UGuSpUApVA— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 5, 2020
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