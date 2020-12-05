MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
GeriGündem Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 05.12.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri iddiasına yanıt verdi.

İşte Bakan Soylu'nun mesajı:

Soylu açıklamasında, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Kılıçdaroğlunun iddialarına yanıt

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle