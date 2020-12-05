Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

İşte Bakan Soylu'nun mesajı:

Soylu açıklamasında, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur" ifadelerini kullandı.