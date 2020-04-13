Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama: O mesajlar kalbime dokundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT ÇOCUKLARININ ATTIĞI MESAJLAR KALBİME DOKUNDU"

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane kalmak sorumsuzluk olurdu. Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. O mesajlar kalbime dokundu. Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi. Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok önemliydi. Kendisine teşekkür etmek için telefon açacağım" dedi.

SOYLU'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ile Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Telefon görüşmesinde Soylu'nun Devlet Bahçeli'ye,"hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği", MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de cevaben "devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini" ifade ettiği öğrenildi.