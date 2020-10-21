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AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı

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Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Gaziantep Valiliği önünde protokol üyelerince karşılanan Bakan Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Soylu'nun başkanlık yaptığı güvenlik toplantısına, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer de katıldı.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.

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