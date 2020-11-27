Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Müdahale süresi 4 dakikaya indi

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Aile toplumun temeli, kadın da ailenin temelidir. 21. Yüzyılda aile vicdanın son kalesidir. Aileyi merkez alan toplum yapımız vardır. Bugün çok çeşitli yöntemlerle aile yapımız hedef alınıyor. Benzer şekilde terör örgütü PKK da kadını hedef alıyor.

Her şeyden önce ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışıyoruz. Kadına Yönelik şiddet ve koordinasyon planı oluşturduk. Toplam 75 maddelik bir protokol oluşturduk. Elektronik kelepçeyi izleme merkezi oluşturuyoruz. Ocak ayında yürürlüğe girecek. Elektronik kelepçeye çok önem veriyor. En önleyici unsur olduğunu düşünüyorum.

52 bin 730 ihbarda, birçok kadımızın şiddetten kurtulmasını sağladık. Hedefimiz net ve açıktır. Hedefimiz sıfırdır. KADES denen bir uygulamadan bahsediyorum, işlevselliği var. Şehirlerde 4-5 dakikada müdahale ediliyor.

KADES uygulamasının yaygınlığını artırmalıyız.

Önleyici tedbir kararlarında geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 70 artış var.

Geçen yıl 308 kadın cinayeti sayısıydı bu sene 238’e indi. Şunu belirtmek istiyorum bizim için bir sayısı bile fazladır. Çalışmalarımız devam ediyor.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI

Bu yıl salgına rağmen iknada sayı 210 oldu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

2017 de uyuşturucudan ölüm sayısı 941’e yükselmişti. Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızın çalışmaları sayesinde geçen yıl 340’a, bu sene de 143’e düştü.

Biz çok güçlü öğretilerin medeniyetiyiz. Bunu hazmedemeyenler 4 koldan saldırıyorlar. Bizim medeniyetimizin otağ direği ailedir. Batı aile direğimizi yıkabilmek için saldırıyor. Biz etrafımıza faydası olan bir milletiz. Biz insanımız sırt çevirseydik ne olurdu. Biz insanlık sınavındayız. Bu sınavı batı kaybetti. Dünyaya söyleyecek sözümüz var, onun için güçlü olmak zorundayız. Ortak akıl kültürümüzü en yüksek seviyeye çekmek zorundayız. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Çok doğru yöntemlerle sonuca başarıyla ulaşacağız. Bir takım kesimler erkekleri ikaz ettiğim için uyarılarda bulundu.

Dünün unutanlara, çocukluğunu unutanlara söyleyeceğim söz, ‘ayıptır’. Bu konularda yıllar önce televizyonlarda, yönlendirmelerde sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi en temel olmuştur. Kendisine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Uyarılarımızın farkındalığını artırmak zorundayız.

Aile içi şiddet ve kadına şiddet için toplam 234 bin kolluk personelinin eğitimi için birçok adım atıldı. Çocuklarımızın ne kadar olduğunu tekrar anlatmaya gerek yok. Vahşi kapitalizmin hedefi biliniz ki çocuklarımızdır. Kadını, çocuğu, aileyi planlı saldırılara karşı medeniyetimizi korumak bizim asli görevimizdir.

Aile içi şiddet ve kadına şiddet meselesi hakkında ciddi etkinlikler yapıldı. Gerek çalıştaylar, gerek kurultaylar yapıldı.