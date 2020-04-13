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Haber Giriş: 13.04.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama

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Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama
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İstifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Bakan Soylu, "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.

Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah."

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soyludan ilk açıklama

Erdoğan ile Soylu arasında istifa konuşması
Erdoğan ile Soylu arasında istifa konuşması
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