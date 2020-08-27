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AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu'dan Giresun'daki sel bölgesinde açıklama

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Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu'dan Giresun'daki sel bölgesinde açıklama
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Giresun'daki sel) 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi.

İlçe esnafıyla görüşen Soylu, Kurum ve İsmailoğlu, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlar ve talepleri dinledi.

Bakanlar ayrıca Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımını yerinde takip etti.

İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri devam ederken, vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.

Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor.

118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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