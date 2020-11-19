Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

Son 4 yılda Emniyet ve Jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur.



Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır.



Önümüzdeki yıl terörle mücadelede ulaşacağımızı nokta son darbeyi vurmak olmalıdır. Bu hainlerin ipini inşallah 2021 yılı içinde çekmiş olacağız. Örgütün kış üslenmesini önlemek önümüzdeki günlerin ilk hedefidir.



Allah nasip ederse 2021 yılında şu tarihlere geldiğimizde terör örgütünün Türkiye'de kalan fertlerini teslim olduğunu teslim olmayanların ya kaçtığını ya da etkisiz hale geldiğini göreceğiz.