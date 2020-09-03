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AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybeden Yasemin Özdemir'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, selin hasara yol açtığı Tirebolu ilçesine bağlı Aşağıboynuyoğun köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi alan Soylu, yetkililere, vatandaşların talepleri üzerine bazı talimatlar verdi. 

Soylu, daha sonra sel sularına kapılarak vefat eden Yasemin Özdemir'in aynı köydeki evini ziyaret etti.

Yasemin Özdemir'in eşi Ali Özdemir'e ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Soylu, çocukları Muhammed ve Eren Özdemir'le de görüştü.

Bakan Soylu, ayrıca ilçeye bağlı Eymür köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

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