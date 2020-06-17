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DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu: Çok yakın bir zamanda hepsinin kaçtığını göreceğiz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ Tanıtım Töreninde konuştu.

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu: Çok yakın bir zamanda hepsinin kaçtığını göreceğiz

Bakan Soylu, "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çarşı ve mahalle bekçiliği ile ilgili de konuşan Soylu, "Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914'ten beri devam eden bir uygulamadır. Hepimiz çocukluğumuzdan beri biliriz ve tanırız filmlere, romanlara, edebiyat eserleri ve hatıralarımıza konulmuş, bizim hayatımızın bir parçası olan kolluk birimidir. Bekçi kimdir ve ne iş yapar diye sorsak üç aşağı beş yukarı size herkes aynı şeyleri söyler. Polis değildir, yardımcı birimdir, geceleri görev yapar, sokakları bekler, düdüğü vardır, tabancası vardır. Şüpheli gördüğü biri oldu mu durdurur, kim olduğunu sorar, kanunları vardır ve yönetmelikleri vardır, kılık kıyafetleri, 1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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