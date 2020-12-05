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AA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu: 78 bin kamerayla tedbirler takip edilmekte

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Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu: 78 bin kamerayla tedbirler takip edilmekte
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İçişleri Bakanı Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

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