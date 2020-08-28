Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu: 1'i turuncu, 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz."

Kars Kağızman'da kahramanlarımız,

1️⃣'i Turuncu,

2️⃣'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5️⃣ teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi



Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin



Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 28, 2020

İçişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:

"Terör örgütüne üst düzey darbe, Kars’ta aralarında terör örgütünün bölge sorumlusunun da olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; Kars Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan Hogir kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU kategoride yer alan Amed Sorhin kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan Karker kod adlı Mehmet Emin Delen’in olduğu tespit edilmiştir.

Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten Metin kod adlı Koray Aspir’in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan Hevi Torhildan kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir."