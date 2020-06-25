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DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi reddedildi

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İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 bin yeni sarı taksi plakası teklifinin görüşüldüğü toplantıya İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlık yaptı. Toplantıya, oy hakkı bulunan 11 İBB, 16 çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından üyelerin yanı sıra çok sayıda gözlemci katıldı.

KABUL EDİLMEDİ

İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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