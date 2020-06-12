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Özden ATİK - DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Hrant Dink Vakfı'nı tehdit etmişlerdi... Flaş gelişme!

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Son dakika haberler... Hrant Dink Vakfı'nı tehdit etmişlerdi... Flaş gelişme!
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Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerden Hüseyin A.'nın üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin B.'nin e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

Hrant Dink Vakfı'na elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden Hüseyin A.'nın üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin B.'nin e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden ikinci kişi suç makinesi çıktı
Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden ikinci kişi suç makinesi çıktı
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