MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Her adımı izlendi, böyle etkisiz hale getirildi!
GeriGündem Son dakika haberler... Her adımı izlendi, böyle etkisiz hale getirildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Her adımı izlendi, böyle etkisiz hale getirildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." paylaşımında bulundu. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle