Son Güncelleme:
Son dakika haberler... Her adımı izlendi, böyle etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." paylaşımında bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/P6dLqSyn8G— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle