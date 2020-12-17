Son dakika haberler: Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı
Son dakika haberi... Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” gittim yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirildi.
Kararı doğrulayan Antalya İl Sağlık Müdürü Adem Hülür, “Soruşturmanın selameti açısından başhekim görevinden el çektirildi” dedi. Başhekim Alkan’ın, soruşturma tamamlanana kadar asli görev yerine iade edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre; Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.
BAŞHEKİM ISRAR ETTİ
Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı. Uygulama, sağlık sendikaları tepki göstermişti.
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