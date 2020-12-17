MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı
GeriGündem Son dakika haberler: Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Salim UZUN
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Son dakika haberler: Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran Başhekim Ayşegül Alkan görevden alındı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” gittim yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirildi.

Kararı doğrulayan Antalya İl Sağlık Müdürü Adem Hülür, “Soruşturmanın selameti açısından başhekim görevinden el çektirildi” dedi. Başhekim Alkan’ın, soruşturma tamamlanana kadar asli görev yerine iade edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

BAŞHEKİM ISRAR ETTİ

Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı. Uygulama, sağlık sendikaları tepki göstermişti. 

Antalyada başhekimin hemşirelere mobbingi: ‘Ben salağım’ yazdırmış...
Antalya'da başhekimin hemşirelere mobbingi: ‘Ben salağım’ yazdırmış...
False
Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle