Son dakika haberler... Hedef gösterilen AA muhabiri anlattı: Yunan polisi dışarı çıkmayın dedi

AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet dün Yunanistan’ın başkentinden uçakla Rodos Adası’na, oradan da gemiyle Meis Adası’na ulaştı.

AA ekibinin haber çalışmaları için akşam saatlerinde Meis Adası’na ayak basmasından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi provokatif bir metin yayımladı.

Metinde, “Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!” şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanıldı, ve gazetecilerin pasaportları yayımlandı.

" YUNAN POLİSİ DIŞARI ÇIKMAYIN DEDİ"

CNN TÜRK canlı yayınına katılan AA muhabiri Tevfik Durul, yaşananları anlattı.

Durul, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Anadolu Ajansı olarak dün adaya vardık. Dün akşam saatlerinde adaya gemiyle vardık. Yunanistan'a akredite AA gazetecileri olarak, adaya vardığımız haberi Türk karşıtı bir sitede kışkırtıcı söylemlerle, beni ve foto muhabiri arkadaşımı hedef göstererek haber servis ettiler.

MİT ajanı olduğumuz, adaya başka amaçla geldiğimiz tarzında kışkırtıcı bir haber servis ettiler. Benim pasaportumun kimlik sayfasının fotoğrafını orada yayınladılar. Dolayısıyla bu olaydan sonra biz de zaten dün akşam karanlıktı, çok da bir şey gözlemleme imkanı olmadı bizim için.

Bugün de sakin bir ortam hakim. Yunan makamları, polisi de zaten dışarı çıkmamamız yönünde tavsiyede bulundu.

Ada sakinleriyle şu an için olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık, çünkü fazla dışarı çıkma imkanı bulamadık."

NE OLMUŞTU?

Anadolu Ajansı ekibi haber çalışmaları için akşam saatlerinde Meis Adası'na ulaştı. Birkaç saat sonra ise Yunanistan merkezli, Türkiye karşıtı, ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi, provokatif bir metin yayımladı. Metinde, “Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!” ifadelerine yer verildi.

Sitede, AA Temsilcisi Durul’un yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının yayımlanması dikkati çekti. Irkçı sitenin Durul’un Atina-Meis seyahati boyunca herhangi bir yerde paylaşmadığı pasaport kimlik sayfasını nasıl temin ettiği konusunda Yunan makamlarından açıklama bekleniyor.

Irkçı yayın organının paylaşımında AA fotomuhabiri Ayhan Mehmet de doğum yeri bilgileri paylaşılarak kışkırtmaya alet edildi.