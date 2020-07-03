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Son dakika haberler... Haziran ayında 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride 128 terörist etkisiz!
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çataklı'nın açıklamaları şöyle:
haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildi.
2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor.
Ayrıntılar geliyor...
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