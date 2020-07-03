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Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Haziran ayında 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride 128 terörist etkisiz!

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Son dakika haberler... Haziran ayında 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride 128 terörist etkisiz!
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildi.

2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor.

Ayrıntılar geliyor...

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