Son dakika haberler... Haydar Baş Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede Corona Virüsü tedavisine alındı.

Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi altındaki Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Haydar Baş’ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat ilçesine götürüldü. Cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanıydı.