Son dakika haberler: Havada panik anları! Pilotun konuşmaları ortaya çıktı

Uçağın mesul kaptan pilotu yolculuk sırasında bilincini kaybetti. İkinci pilot derhal olaya müdahale ederek dönüş kararı aldı. Pegasus uçağı, kulenin de yardımıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sorunsuz iniş yaptı.



KAPTAN PİLOTUN RAHATSIZLANDIĞI UÇUŞUN SES KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Pegasus Havayolları’nın PC902 Sefer sayılı Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağında kaptan pilot uçuş sırasında rahatsızlandı.



TC-CPI kuyruk tescilli uçakta kaptan pilotun rahatsızlandığı bilgisini de ikinci pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bildirerek inişte ambulans ve iniş önceliği istedi.



Uçuş sırasında rahatsızlanan kaptan pilot, uçağın inişine yakın kendine gelirken uçağa kule iniş önceliği verdi.



Uçağı ikinci pilot indirdiği öğrenilirken saat 14:35’de uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koydu. İkinci pilot ile kule görevlileri arasında da ses kaydı ortaya çıktı.



DHA'nın elde ettiği ses kaydına göre ikinci pilotun, "Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek" anonsu dikkat çekti.



Ambulansa uçaktan alınan kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞTE O KONUŞMALAR:

Kule: Ambulans sizi bekliyor efendim kaptanın durumu nedir?

İkinci pilot: “Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi. Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek

Kule:Anlaşıldı tekrar geçmiş olsun

Pilot:Öncelik ve yaklaşma için çok sağ olun

Kule:Rica ederiz



PEGASUS HAVA YOLLARI'NDAN VİYANA-SABİHA GÖKÇEN UÇUŞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Pegasus Hava Yolları'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Viyana-Sabiha Gökçen seferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilli uçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir."