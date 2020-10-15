Son dakika haberler... Hatice Tusu katili ile aynı koroda aynı karede!

Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu, 10 Ekim gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıp kadını aramak için kardeşi ve oğlu Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. 50 yaşındaki Hatice Tusu'nun biri tarafından tutulduğundan endişe eden aile çok daha kötüsüyle karşılaştılar. Aile ekrana çıktıkları günün akşamında acı haberi aldılar.

Polisin 4 gündür aradığı Hatice Tusu'nun cesedi bataklıkta bulundu. 50 yaşındaki emekli hemşirenin gövdesinin bataklığa gömüldüğü sadece 4 parmağının dışarda kaldığı belirlendi. Polis cesedi yüzeyde görünen o parmaklar sayesinde buldu.

Hatice Tusu'nun katili 58 yaşındaki emekli bankacı Suat Aksoy çıktı. Fransızca bilen ve çevresinde kültürlü biri olarak tanınan Suat Aksoy'un 2 evlilik yaptığı ve boşandığı öğrenildi. Çocukları olan Suat Aksoy, 6 yıl önce Didim'e yerleşmiş.

Didim Türk Sanat Müziğe korosuna giren Suat Aksoy burada kendisi ile aynı dönemde koroya başlayan Hatice Tusu ile tanışmış. İkilinin korodaki arkadaşlığı 3 yıl normal şekilde devam etmiş. 3 yılın sonunda ise gönül ilişkileri başlamış. Hatice Tusu ile Suat Aksoy 1 yıl birlikte yaşamışlar.

Hatice Tusu 1 yıllık beraberliğin ardından ilişkiyi bitirmiş. Ancak Suat Aksoy bunu kabullenememiş ve son 2 yıldır kadını taciz edip 'görüntüler var bunları çocuklarına yollarım' diyerek tehdit etmiş. Emekli hemşirenin evine 2 kez çatıdan giren Suat Aksoy son seferinde oğluna yakalanmış.

Annesinin taciz edildiğini ve tehdit edildiğini öğrenen Görkem Tusu, karakola gidip şikayette bulunmuş. İfadesi alınan Suat Aksoy, "beni kendileri eve davet ettiler' diyerek iddiaları reddetmiş. Görkem Tusu ise savcılığa giderek Suat Aksoy hakkında 'eve yaklaşmama kararı' çıkarttırmış.

Olay günü olan 10 Ekim'de Hatice Tusu gece saatlerinde evinden aracıyla çıkıyor. O saatten sonra da ondan bir daha haber alınamıyor. 4 gün boyunca aranan Hatice Tusu o günü kadar hiç habersiz ortadan kaybolmadığı için çocukları başına bir şey gelmiş olduğundan endişe ediyorlar.

Aile polise şüpheli olarak Suat Aksoy'un ismini veriyor. İlk başta iddiaları reddeden Suat Aksoy, aracında kan izleri bulununca cinayeti itiraf ediyor. Polis sorgusunda 'Hatice Tusu'yu çok sevdiğini, kendisinden ayrıldığı için öldürdüğünü' söylüyor. Hatice Tusu'nun o gün evine geldiğini belirten Suat Aksoy, aralarında tartışma çıktığını ve onu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

BATAKLIĞA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Suat Aksoy, Hatice Tusu'nun cesedini aracıyla Hisar Mahallesi’ndeki arıtma tesisi yakınındaki bataklığa götürdüğünü ve oraya gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, batağa gömülmüş olan Hatice Tusu'nun cesedini buldu.

KATİLİYLE AYNI KORODA

Hatice Tusu'nun ölümü sonrasında bugün korodaki görüntüleri ortaya çıktı. Hatice Tusu katili olacak olan Suat Aksoy ile aynı koroda şarkılar söylemiş.