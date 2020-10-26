Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama! Çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgede

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Son dakika haberi... Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Patlamada İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı'nın hafif yaralandığı bildirildi.

AA Muhabiri Burak Milli, CNN canlı yayınına bağlanarak patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Patlama şehrin bütün noktalarından duyuldu ve hissedildi. Şu an polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarında önlem almış durumda. Şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen dakikalarda Valilik'ten açıklama bekliyoruz. Etraftaki camlar kırılmış durumda. Bu cam kırıklarıyla hafif yaralananlar var. Sayı konusunda net bir bilgi yok." dedi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan Twitter hesabından patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Doğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir."

CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

DHA muhabiri Ufuk Aktuğ patlamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Bölgede 1 kişinin daha arandığı söyleniyor. Canlı bombanın kendisini patlatmasından sonra araçlar ve çevredeki camlarda hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. 20:30 sıralarında hareketlilik yaşandı. İskenderun'un Hac meydanında ekip otosuna yapılan silahlı saldırının ardından Fener'de kendisini patlattı. Canlı bombanın kendisini patlattığı bölgede diğer teröristin de bölgede olabileceği tahmin ediliyor ve geniş çaplı arama yapılıyor."