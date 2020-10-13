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Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili flaş gelişme

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Son dakika haberler... Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili flaş gelişme
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Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

HATAY’da 9 Ekim’de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınının, failleri olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi’nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde konutlara da sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen, orman ve itfaiye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

TUTUKLANDILAR

Yangınla birlikte gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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