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Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Hatay ve çevresinde korkutan deprem

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Son dakika haberler... Hatay ve çevresinde korkutan deprem
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AFAD verilerine göre, saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen son dakika bilgisine göre, deprem Hatay ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

6.52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Hatay ve çevre illerde de hissedildi. 

Son dakika haberler... Hatay ve çevresinde korkutan deprem

Ayrıntılar geliyor...

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