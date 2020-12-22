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Son dakika haberler... Hatay ve çevresinde korkutan deprem
AFAD verilerine göre, saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen son dakika bilgisine göre, deprem Hatay ve çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
6.52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Hatay ve çevre illerde de hissedildi.
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