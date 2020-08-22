MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Hatay Kırıkhan'da korkutan yangın
GeriGündem Son dakika haberler... Hatay Kırıkhan'da korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Hatay Kırıkhan'da korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Hatay Kırıkhan'da korkutan yangın
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yangın çıktı. Mesire alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında yangın çıktı. Ekipler, sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Son dakika haberler... Hatay Kırıkhanda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Kırıkhan Mesire Alanında başlayan yangın, sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbar verirken, çevredekiler ve hastane personeli kendi çabaları ile alevlere müdahale etti.

Son dakika haberler... Hatay Kırıkhanda korkutan yangın

2 helikopterinde havalandığı yangında, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle