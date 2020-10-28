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Hürriyet
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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Hatay İskenderun'da inanılmaz görüntüler... Hortum çıktı, otomobil havaya yükseldi!

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü, firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın beli kırıldı.

İskenderun'da dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu.

Son dakika haberler... Hatay İskenderunda inanılmaz görüntüler... Hortum çıktı, otomobil havaya yükseldi

Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı.

Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı.

Son dakika haberler... Hatay İskenderunda inanılmaz görüntüler... Hortum çıktı, otomobil havaya yükseldi

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