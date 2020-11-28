Son dakika haberler: Hastanenin boşaltılan sıvı oksijen tankından çıkan duman korkuttu

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan sıvı oksijen ünitesinde sabah saatlerinde bakım çalışması yapıldı. Normalde günlük 1 ton olan oksijen gereksinimi pandemi dönemiyle birlikte 6 tonun üzerine çıkınca, ünitede iyileştirmeye gidildi.



Yapılan bu çalışma esnasında kullanım ömrü tamamlanan bir tankın içerisinde kalan sıvı oksijen kontrollü bir şekilde boşaltıldı.



Bu duruma şahit olan hastalar ise kaldıkları odalardan tanktan çıkan oksijen bulutunu korkuyla izledi.



Kısa süreli paniğe yol açan durum, tankın boşaltılması ile birlikte son buldu. O anlar hastanedekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.