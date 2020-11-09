Son dakika haberler: Hastaneden taburcu oluşu eleştirilen Ayda’nın babasından tepkilere yanıt: Pes

Türkiye, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir’in yanı sıra 15 ilde daha hissedildi. 115 kişinin ölümüne neden olan depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DÖRT YANDAN KÖFTE SİPARİŞİ

Ayda, depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile birlikte İzmir depreminin simge ismi oldu. Tüm Türkiye’nin ilgi odağı olan Ayda’yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansta ‘köfte- ayran’ isteyen Ayda için Türkiye’nin dört bir yanından köfte siparişleri verilmişti.

OTOMOBİLE BİNDİRİP GÖTÜRDÜ

Depremden 91 saat sonra 3 Kasım’da enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda’nın tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde devam ediliyordu. 7 Kasım’da tedavisi ve kontrolleri tamamlanan Ayda’nın taburcu edilmesine karar verildi. Öğleden sonra baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp hastaneden çıktı ve yakındaki bir otomobile doğru hızlı adımlarla ilerledi. Babasının kucağındaki Ayda’nın ayaklarının çıplak, üzerine bir ceket örtülü olduğu görüldü. Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü. Ayda ve babası, daha sonra otomobille ayrıldı. Ailenin bir yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Tüm Türkiye’nin umudu olan, herkesi sevinç gözyaşına boğan Ayda’nın hastaneden babası Uğur Gezgin’in kucağında, ayakları çıplak, üzerine bir ceket örtülerek götürülmesi ise eleştirilere de neden oldu. Baba Uğur Gezgin ise Ayda’nın hastaneden taburcu olması ve evde geçirdiği anları Hürriyet’e anlattı:

‘BEN ÖYLE OLSUN İSTEDİM’

“Ayda, iyileşti ve hastaneden çıktık. Kucağıma aldım, sarıldım, sarıp-sarmaladım. Ben öyle istedim. Zaten hastane kapısına kadar getirilmişti. Kucağıma alıp kapının önünde bekleyen araca götürdüm. Bunda garipsenecek ne var. Kızımı, Ayda’mı kucaklamak istedim, sarılmak istedim. Hepsi bu...O fotoğraf karesinde babanın kızına sevgisi var, özlemi var. Şu an bir yakınımızın evinde kalıyoruz. Ayda da çok iyi, şuan sizinle konuşurken ağabeyiyle oyun oynuyor. Psikolojik destek de alıyor. Sağolsun hocalarımız burada, gerekli psikolojik desteği de sağlıyorlar. Türkiye’nin her yerinden, herkesten destek telefonları geldi. Ayda için sevinçlerini paylaştılar, üzüntümüze, acımıza ortak oldular. Sahip çıkan, arayan soran çok kişi var. Tabii ki reklam için arayan, gündeme gelmek için yapanlar da var.”

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU

‘ŞOV BİTTİ VE GERÇEK HAYATA BAŞLADILAR’

İşte sosyal medyada yer alan tepkiler bazıları:

Ve Aydacık sağ salim taburcu oldu ama onu enkaz altında geçirdiği süreden daha kısa zamanda unuttuk... Ayda babasının kucağında böyle taburcu edildi. Hastane bahçesinden ise ne kadar çabuk unuttuğumuzu gösteren bu görüntü kaldı. Babacığının kucağında ve yalınayak... Babası telaştan unutmuş olabilirdi ama tüm anneler o çorapsız ayaklara bakıp iç çekti.

Ayda ve babası... Ambulansa bindirirken birbirini ezenler, arayıp ‘çok ağladım’ diyenler, reklamcı köfteciler!!! Anasız bir çocuk, eşsiz bir baba, kaldılar mı baş başa!!! Hangi eve gidiyorlar acaba...!



Ayda ve babası! Hani şu ambulansa bindirilirken izdiham yaşatan Ayda! Hani şu siyasilerin ve sanatçıların ‘kurtuldu’ diye durmadan paylaştım yaptığı Ayda! Şov bitti ve gerçek hayata başladılar.