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DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Halk otobüsünde inanılmaz olay! Kimse müdahale etmedi...

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İstanbul Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi.

Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.

Son dakika haberler... Halk otobüsünde inanılmaz olay Kimse müdahale etmedi...

Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.

Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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