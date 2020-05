Son dakika haberler... Hakim ve savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncesinde ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır." dedi.

Erdoğan, "İnşallah Meclisin yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." diye konuştu.

Hakim ve savcılara seslenen Erdoğan, "Vicdanınızı ve imzanızı, Allah korkusu ve kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde kanunlar bir zulüm aracına dönüşebilir.

Adaletle zulüm arasındaki ince çizgiye dair kadim inançların temel kaynakları yanında pek çok filozofun ve devlet adamlarının ikazları, görüşleri vardır.

Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde bu sıkıntıları yaşamıştır.

Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir.

Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır.

Bunun için sizden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum.

Böyle ilkeli davrandığınızda hayatın sizin için daha zor olacağından şüpheniz olmasın.

Ama gece başınızı yastığa koyduğunuzda içinizde hissedeceğiniz mutluluk ve huzurun bedeli, bu sıkıntıların hiçbiriyle mukayese edilemez.

İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. İş adamı girişimci, profesyonel yönetici olmalıydı. Şan-şöhret peşinde olan varsa o da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip sanatçı, sporcu, siyasetçi herhangi bir alanın fenomeni olmalıydı.

Görevinizi hakkıyla yerinize getirdiğinizde sadece iyi bir hakim, iyi bir savcı olarak anılacaksınız. Buna karşılık Hazreti Mevlana'nın tarifiyle, üzerinize düşenleri yapmadığınızda 'zalim' sıfatıyla yargılanacaksınız.

İlk iki reform paketi yürürlüğe girdi. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız. Her ne kadar yüz yüze olamasak da tüm hakim ve savcı arkadaşlarımın yüreğinin de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyorum. Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağız.

