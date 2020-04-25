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DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Haftanin'de terör saldırısı: 1 asker şehit

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Son dakika haberler: Haftanin'de terör saldırısı: 1 asker şehit
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" denildi.

Son dakika haberler: Haftaninde terör saldırısı: 1 asker şehit

Sızma girişimi önlendi 20 terörist etkisiz hale getirildi
Sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi

 

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