Son dakika haberler... Güvenlik kaynakları: Ermenistan PKK ile anlaştı... 300 terörist cepheye taşındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada "Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli" demişti. Bu açıklamadan sonra bölgedeki yabancı askerler ve teröristler kim sorusu gündeme gelmişti.

CNN TÜRK muhabiri Ahmet canlı yayında şu bilgileri aktardı:

O soru bugün güvenlik kaynaklarının yaptığı bilgilendirmeyle cevap buldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları öncesi Ermenistan terör örgütü PKK ile bir anlaşma yaptı. Temmuz sonunda yapılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı.

Bu teröristlerin bölgede oynadığı role ilişkin bir bilgilendirme de var bu açıklamada. YPG/PKK terör örgütü üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

Güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamada, sıcak çatışma bölgesinde sahadaki son duruma ilişkin veriler de yer aldı.

Buna göre, "Azerbaycan silahlı kuvvetleri işgal altındaki bölgelerini geri almayı sürdürüyor denilen açıklamada birçok hakim tepede kontrolü sağlayan silahlı kuvvetler Seyit Ahmetli, Karahanbeyli ve Kent Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak 2 tankı daha vuran ordunun imha ettiği zırhlı araç sayısı böylece 30'a yaklaştı. Harekat başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

SAHADAKİ SON DURUM

Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, başarıyla devam ediyor. (DHA)