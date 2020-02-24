DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:59,
Son dakika haberler: Güngören'de panik!
İstanbul Güngören'de bir iş yerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.
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