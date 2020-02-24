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DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Güngören'de panik!

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İstanbul Güngören'de bir iş yerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

DETAYLAR GELİYOR...

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