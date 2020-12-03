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Hürriyet
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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Güngören'de hareketli dakikalar! Seyir halindeki otomobile saldırdı

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İstanbul Güngören'de seyir halinde bulunan bir otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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  • Güngörende hareketli dakikalar
  • Güngörende hareketli dakikalar
  • Güngörende hareketli dakikalar
  • Güngörende hareketli dakikalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Güngören'de seyir halinde bulunan bir otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5947 plakalı aracıyla seyir halinde olan Veli Eren (28), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından araç içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Olayda araç içinde bulunan Veli Eren bacağından ve kolundan yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Sağlık ekipleri yaralı Eren'i ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.  Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

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